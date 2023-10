Vândalo coloca fogo em lixeira

OSÓRIO – Uma das lixeiras colocadas no Complexo da Lagoa do Marcelino, próximo ao Memorial das Águas, foi queimada durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O vigilante que estava no local, ao observar, conseguiu apagar o fogo, que provavelmente foi provocado por uma bituca de cigarro.

O coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório, Aluízio Verdinho, lamentou o ocorrido, uma vez que vem em busca de parcerias justamente para a colocação de lixeiras no local, diante da enorme visitação. Ele pediu que os visitantes tenham cuidado ao descartar bitucas de cigarro, para que não haja prejuízo ao patrimônio Público e, até mesmo, aos frequentadores das áreas de lazer.