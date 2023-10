4ª edição do LitoralTEC inicia nesta terça-feira

Entre os dias 17 e 19 de outubro a cidade de Tramandaí receberá a quarta edição do LitoralTEC. Com foco na em tecnologia e inovação, a Feira é realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e acontecerá na Sociedade de Amigos de Tramandaí (SAT), localizada na Avenida da Igreja, 624.

Durante o evento, serão oferecidas palestras que abordarão temas relevantes na área da tecnologia. Além disso, o público presente também poderá conferir os estandes de vendas de produtos eletrônicos e a apresentação de trabalhos dos alunos do Senac Tramandaí sobre o setor da TI, com projetos relacionados ao desenvolvimento de softwares e compartilhamento de imagens por meio de redes.

De acordo com o coordenador e docente do curso Técnico em Informática do Senac Tramandaí, Leonardo Duarte, o evento abordará uma variedade de assuntos essenciais para quem busca aprimorar os seus conhecimentos no ramo da tecnologia e inovação. “Os assuntos incluirão hardware avançado, redes de computadores, desenvolvimento de software, tendências em tecnologia, cibersegurança e computação em nuvem. Também serão abordados casos de estudos e oportunidades de carreira na TI”, destaca.

O docente enfatiza outros diferenciais do evento: a realização de networking entre profissionais e estudantes e a disseminação de conhecimento sobre tecnologias avançadas. “Os participantes terão a oportunidade de conhecer e se familiarizar com as novas tendências no mundo da TI, além de terem a possibilidade de conversar e colaborar com especialistas da área”, ressalta Leonardo.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, é necessário realizar a inscrição no site do Senac Tramandaí e, no momento da entrada, contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível. Esses alimentos serão destinados a instituições de Tramandaí. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 3661-5674, pelo Whatsapp: (51) 99369-8598.