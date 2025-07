Mulher é resgatada após cair em banhado às margens da Estrada do Mar

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de sábado (5), no quilômetro 75 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Arroio do Sal. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a condutora de um Fiat teria perdido o controle da direção, saído da pista e ido parar dentro banhado às margens da rodovia.

Ainda segundo o CRBM, o carro acabou ficando parcialmente submerso, precisando a mulher ser resgatada. Com auxílio de um bombeiro que passava pelo local no momento do acidente, os policiais conseguiram resgatar a motorista. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.