Mulher morre em acidente de trânsito

OSÓRIO – Mais uma vez o final de semana foi marcado por muita violência no trânsito do município. Na madrugada de sábado (5), uma pessoa acabou morrendo durante um acidente no bairro Caiu do Céu. A vítima, que não teve a identidade e a idade divulgadas, estava abordo de um automóvel que acabou invadindo uma residência.

O veículo chegou a colidir contra um carro que estava estacionado na garagem da casa, antes de capotar. Devido ao impacto, o segundo carro acabou sendo arremessado e acabou atravessando a parede do imóvel. Por sorte, nenhum morador da residência se feriu. Dois homens e uma mulher que também estavam no automóvel acabaram fugindo antes da chegada do socorro. Enquanto isso, a vítima ficou presa nas ferragens, vindo a falecer devido aos ferimentos. Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram o óbito, sendo o local isolado para realização da Perícia.

Durante o trabalho, foram encontrados no veículo três aparelhos celulares, uma bolsa, uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome da suposta proprietária do carro, assim como o RG de um homem. Todos os objetos e os documentos foram recolhidos e encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência. A Polícia Civil (PC) já deu início as investigações e, até o momento, não conseguiu localizar os demais ocupantes do carro envolvido no acidente.

OUTRO ACIDENTE

Antes disso, na noite de quinta-feira (3), outro acidente já havia sido registrado em outro ponto da cidade. Um Fiat Uno e um Ford Ranger acabaram colidindo no cruzamento das Ruas Farrapos e Major João Marques, no bairro Sul Brasileiro. Com a colisão, um dos veículos acabou subindo na calçada e colidindo contra uma placa de sinalização. Apesar dos estragos, não houve vítimas. Os feridos foram socorridos pelos Samu e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) para receberem atendimento.

Colisão entre veículos ocorreu no cruzamento das Ruas Farrapos e Major João Marques, no bairro Sul Brasileiro.

CRÉDITOS: Divulgação