Criminoso arromba estabelecimento no Porto Lacustre

OSÓRIO – O Restaurante JC Porto Grill, localizado no bairro Porto Lacustre, foi alvo de um assaltante durante a madrugada de terça-feira (28/04). De acordo com um dos proprietários do estabelecimento comercial, o criminoso teria invadido o local pelo telhado, quebrando o forro de gesso. Após pegar todo o dinheiro que estava no caixa, o homem fugiu.

Diante da situação, os donos do restaurante procuraram a Delegacia de Polícia (DP) da cidade e registraram um Boletim de Ocorrência (BO). A Polícia Civil (PC) já deu início às investigações. Agora, os policiais vão analisar as imagens das câmeras de vigilância do comércio para tentarem identificar o ladrão.

Homem teria entrado pelo telhado e quebrado o forro de gesso.



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