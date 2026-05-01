Cachorro é encontrado morto

OSÓRIO – Moradores e comerciantes foram surpreendidos no início da manhã de quinta-feira (30/04), quando um cachorro foi encontrado morto em trecho da Avenida Ângelo Gabriel Boff Guasselli. Segundo testemunhas, o cão estava com uma corda no pescoço e apresentava diversos ferimentos.

Câmeras de Vigilância registraram quando indivíduos abordo de automóvel se depararam com o animal. Ao descerem do carro, os homens avistaram o bicho sem vida preso em um reboque. Diante da situação, os sujeitos cortaram a corda e colocaram o cachorro junto ao meio-fio da via, antes de irem embora.

As imagens foram encaminhadas a Polícia Civil (PC), que deu início às investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.