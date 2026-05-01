Brique das Carretas ocorrerá no domingo

OSÓRIO – No domingo (3) será realizada uma nova edição do Brique das Carretas. Durante o evento, estarão disponíveis para o público os produtos confeccionados pelos artesãos, confeitaria, além dos brechós. Não bastasse isso, mais uma vez o Brique contará com atrações culturais, como o Teatro de Bonecos que irá se apresentar a partir das 16h. Já a parte musical ficará por conta de Julian Lessa ‘Biju’. O show do cantor está marcado para às 17h.

E a programação não para por aí. Das 16h às 18h, vai ocorrer a ‘Rua do Brincar’. Parte da Barão do Triunfo será fechada para receber uma série de atividades incluindo: pintura de rosto, desenho, pula corda, amarelinha, bambolê, bola, jogo da velha e muito mais. A iniciativa conta com parceria da Universidade Estadual do RS (Uergs) e do Projeto Cidade das Crianças. Vale ressaltar que os pequenos podem levar bicicletas, motocas, patinetes, patins, etc.

O Brique das Carretas é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, por meio da Assessoria de Cultura. Ele terá início às 15h e se estenderá até às 19h. Lembrando que, em caso de chuva, o evento será transferido para uma nova data.

