Motociclista fica ferida em acidente na ERS-030

OSÓRIO – Segue a onda de acidentes de trânsito no município. Na noite de quinta-feira (23), um automóvel seguia pelo quilômetro 85 da ERS-030 em direção a Tramandaí, quando, ao tentar acessar o bairro Serramar acabou colidindo contra uma motocicleta.

A condutora da moto ficou ferida. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para receber atendimento médico. Já o motorista do carro não se feriu. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido pelos policiais, ele foi liberado.

Devido a colisão, os agentes do Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM) foram até o local e auxiliaram os motoristas que trafegavam pelo trecho durante o atendimento a vítima. A ocorrência também contou com a participação da equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Ocorrência contou com atuação de agentes do Samu, CRPv/BM e CBM.

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