Geração Caldeira busca talentos no interior do RS

Consolidado como referência nacional em inclusão produtiva, o Geração Caldeira está no último mês de inscrições abertas para o processo seletivo de 2026. Jovens da rede pública de ensino podem se inscrever na iniciativa, que busca ampliar o acesso de talentos gaúchos ao mercado de trabalho, até 8 de maio.

Com uma taxa de 90% de colocação no mercado, a iniciativa quer atrair talentos das cidades do interior que buscam uma oportunidade de transformar sua realidade por meio da trajetória profissional. A primeira etapa do processo seletivo é totalmente online, permitindo que jovens de qualquer município participem sem custos iniciais. Em 2025, o programa recebeu 18 mil inscrições; para este ano, a expectativa é chegar aos 40 mil candidatos.

O foco são jovens entre 16 e 24 anos, egressos de escolas públicas. Para quem mora longe de Porto Alegre, o programa oferece diferenciais decisivos: uma bolsa de apoio de R$ 5 mil para a fase presencial e auxílio moradia para aqueles que residem a mais de 500 km da capital.

A iniciativa produtiva alia aprendizado alinhado às demandas atuais do mercado, com atividades práticas, certificações de empresas de tecnologia e acompanhamento durante toda a jornada. A formação é dividida em quatro trilhas: IA e Dados; Marketing e Design; Gestão Comercial; e Programação Java.

Nesta edição, o destaque é o GC Estúdio de Talentos, que oferece um olhar 360º para o aluno, incluindo assistência social e suporte socioemocional. “Os jovens também têm a oportunidade de fazer o Summer Job, que é quando, ao final do programa, se ainda não conseguiram uma oportunidade de emprego, pode trabalhar durante um mês em algumas empresas”, destaca a coordenadora do Geração Caldeira, Brenda Santos.

Impasses do mercado profissional também serão apresentados com o Desafio GC, quando os participantes poderão experienciar dilemas e apresentar soluções para empresas que estão na comunidade do Instituto Caldeira.

O programa de inclusão produtiva já formou 650 alunos e conectou mais de 400 jovens diretamente a empresas do ecossistema. As inscrições podem ser feitas em: gc2026.com.br.

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