Acidente na RSC-101 termina com morte

Pescador tinha uma peixaria em Nova Tramandaí.

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo (16), em Mostardas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma Toyota Hilux seguia pela RSC-101, quando o seu motorista perdeu o controle da direção, saiu para fora da pista e acabou capotando. O fato ocorreu na altura do quilômetro 218, na localidade de São Simão.

Um dos passageiros, identificado como Diego Cunha de Oliveira, morreu no local. O homem, de 35 anos de idade, tinha uma peixaria em Nova Tramandaí. Conhecido como Big Lu, o pescador retornava junto com outros dois colegas após uma pescaria na praia de Cassino, em Rio Grande (Litoral Sul).

O motorista e o outro passageiro da Hilux sofreram ferimentos e precisaram ser encaminhados a um Hospital São Luiz, em Mostardas, sem risco de morte. Vale ressaltar que as identidades e idades dos feridos não foram divulgadas.

Veículo capotou após sair da pista em trecho de Mostardas.

CRÉDITO

CBM