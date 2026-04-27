Acidente na RSC-101 termina com morte

Pescador tinha uma peixaria em Nova Tramandaí.
Pescador tinha uma peixaria em Nova Tramandaí.

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo (16), em Mostardas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma Toyota Hilux seguia pela RSC-101, quando o seu motorista perdeu o controle da direção, saiu para fora da pista e acabou capotando. O fato ocorreu na altura do quilômetro 218, na localidade de São Simão.

Um dos passageiros, identificado como Diego Cunha de Oliveira, morreu no local. O homem, de 35 anos de idade, tinha uma peixaria em Nova Tramandaí. Conhecido como Big Lu, o pescador retornava junto com outros dois colegas após uma pescaria na praia de Cassino, em Rio Grande (Litoral Sul).

O motorista e o outro passageiro da Hilux sofreram ferimentos e precisaram ser encaminhados a um Hospital São Luiz, em Mostardas, sem risco de morte. Vale ressaltar que as identidades e idades dos feridos não foram divulgadas.

Veículo capotou após sair da pista em trecho de Mostardas.
Veículo capotou após sair da pista em trecho de Mostardas.

CRÉDITO

CBM

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