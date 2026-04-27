Acio celebra 95 anos

OSÓRIO – Na última quinta-feira (23), a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Município (Acio) completou 95 anos de fundação. E, para celebrar a data, a entidade realizou uma festa. Com direito a apresentação da Banda Black Label, o evento reuniu representantes da Acio, autoridades locais e convidados. Ao final do evento, a presidente da Acio, Jéssica Lara, falou algumas palavras:

“Noventa e cinco anos não cabem em uma única noite. Eles ficam nas memórias, nos encontros e em tudo o que foi sentido. O evento foi um reflexo de tudo o que a Acio construiu ao longo do tempo. Conexões reais, conversas que inspiram e pessoas que fazem acontecer. Cada detalhe teve um propósito. Celebrar a história e fortalecer ainda mais o que vem pela frente. Nosso agradecimento a todos que estiveram presentes e fizeram parte desse momento tão especial! Seguimos juntos, construindo o futuro de Osório”, declarou a presidente da entidade.

Presidente da Acio, Jéssica Lara.

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