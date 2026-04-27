Acusados de extorsão são presos

Três homens foram presos pela Polícia Civil (PC) na última quinta-feira (23) durante cumprimentos de mandado de busca e apreensão na cidade de Caxias do Sul. De acordo com a PC, o trio é acusado de ter extorquido moradores de Arroio do Sal. Conforme o delegado Adriano Koehler Pinto, responsável pelo caso, a extorsão se deu diante de uma dívida por parte de um morador do município.

Além do homem, familiares da vítima também sofriam ameaçadas, passando a viver com medo. Após investigações, os indivíduos foram localizados e presos na Serra gaúcha. Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma, 10 munições e cinco celulares. O trio foi ouvido e conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça.

Homens foram detidos em posse de arma, munições e celulares.

CRÉDITO

PC