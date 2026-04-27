Agesan realizará atendimento à população

OSÓRIO – A Câmara de Vereadores local receberá ao longo da quarta-feira (29) uma Ouvidoria Itinerante da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS). O atendimento é gratuito e será realizado em dois horários: Das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h.

Na ocasião, os moradores vão poder registrar reclamações e outras solicitações sobre os serviços prestados pela Corsan/Aegea na cidade. A população poderá abrir processos administrativos referente as seguintes situações: Cobranças consideradas indevidas, irregularidades na fatura e/ou falhas no fornecimento. Para isso, será necessário apresentar:

– Documento de identificação do Titular (RG ou CPF);

– Conta de água ou esgoto atual — ou relacionada ao problema;

– Número de protocolo junto à prestadora (como Corsan, SAMAE, entre outras);

– Descrição clara da situação a ser relatada.

Após registrados, os casos vão passar por análise e, caso haja comprovação de falhas, serão tomadas as medidas para correção.

CRÉDITO

Divulgação

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