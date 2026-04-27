Animais são resgatados em situação de maus-tratos

Cães e porcos foram resgatados durante ação realizada em Osório.

Na última semana, a Patrulha Ambiental (Patram) realizou uma série de ações no Litoral Norte gaúcho. No município de Osório, os agentes, acompanhados do veterinário do Departamento Especial de Proteção Animal (Depa), fiscalizaram uma denúncia na Zona Rural da cidade, durante a sexta-feira (24).

Na propriedade, os policiais flagraram cerca de 20 porcos em ambiente insalubre. Além dos suínos, também foram encontrados cachorros, patos e outras espécies, todas sem acesso a água alimentação adequados. O homem responsável foi autuado e responderá criminalmente. Já os bichos foram encaminhados para receberem atendimento.

OUTRAS APREENSÕES

Também na sexta, a Patram resgatou 27 aves silvestres que estavam sido mantidas em cativeiro no município de Santo Antônio da Patrulha. Os pássaros de diferentes espécies, incluindo Canários-da Terra, Cardeais e Trinca-Ferros, foram encontrados presos em gaiolas em uma casa localizada no distrito de Costa da Miraguaia dentro da Unidade de Conservação da Área de Proteção (APA) do Banhado Grande.

Aves estavam em cativeiro dentro de Área de Proteção de SAP.

Já no sábado (25), outros quatro pássaros foram resgatados em diferentes locais de Capão da Canoa. No Posto Seis, foram apreendidos dois Coleirinhos. Já no bairro Louro, os policiais pegaram dois Cardeais. Os tutores foram autuados e vão responder por crime ambiental.

Além disso, um Papagaio também foi encontrado. Porém, o animal permaneceu com o seu dono visto que ele possuía anilha (anel inviolável de identificação individual para aves). Ela funciona como uma espécie de RG do pássaro, contendo dados como ano, código do criador e do clube, sendo aplicada no filhote para garantir a legalidade junto aos órgãos ambientais.

Ainda no sábado, mais aves foram resgatadas na região, em residências de Imbé e Tramandaí. Todos os pássaros resgatados pela Patram receberam atendimento médico e foram devolvidos ao sus habitat natural.

Cardeais estão entre os pássaros resgatados em Capão da Canoa.

OPERAÇÃO EMBARCADA

Também no sábado, a Patram realizou patrulhamento embarcado nas áreas da Lagoa dos Quadros e do Rio Tramandaí. O trabalho, realizado em Capão da Canoa, Maquiné e Xangri-lá, teve como objetivo a preservação dos recursos naturais e da fauna, assim como a proteção do meio ambiente. Dezenas de embarcações foram fiscalizadas, não sendo registrada nenhuma irregularidade.

Fiscalização ocorreu na Lagoa dos Quadros e no Rio Tramandaí.

CRÉDITOS

Patram