Conhecidos os vencedores do ‘Uma Carta para o Futuro’

Abertura contou com apresentação do Coral Infantojuvenil.

OSÓRIO – Na manhã de sábado (25), foram divulgados os vencedores do concurso de Redação ‘Uma Carta para o Futuro’. A cerimônia de premiação ocorreu na sede da Associação Artística e Cultural do Município (AACORS) – ao lado do Parque de Rodeio e Eventos Jorge Dariva – e contou com a apresentação do Coral Infantojuvenil do Município. Estiveram presentes no evento: a presidente da AACORS, Luciane Santana Bitencourt; o prefeito Romildo Bolzan Júnior; e o secretário de Educação da cidade, Marcelo Reis.

Com intuito de estimular a leitura, a escrita e o pensamento crítico entre crianças, a primeira edição do concurso teve 374 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental inscritos.Realizada pela AACORS, a iniciativa contou com apoio do Governo do Estado, por meio da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), assim como da prefeitura local e do Colégio Cenecista Marquês de Herval. Já o patrocínio ficou a cargo do Sicoob e do Frigorífico Borrússia.

CONCURSO

Os participantes tiveram que escrever uma Carta destinada ao futuro. No final, foram premiados com vale-presentes de R$ 100,00 a 300 reais os três melhores textos. O valor poderá ser utilizado no comércio local para aquisição de livros, materiais escolares, itens pedagógicos ou brinquedos.

Além disso, todos os participantes ganharam um mimo confeccionado por artesãos da AACORS. Já as Redações premiadas vão permanecer publicadas no site da entidade (www.aacors.org.br) por até um ano. Além disso, os textos foram guardados em uma ‘cápsula do tempo’, a qual será aberta somente em 2030, quando os estudantes vão estar, possivelmente, concluindo o Ensino Fundamental.

PREMIADOS

O campeão foi Jaison Gabriel Kramer, da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Cônego Pedro Jacobs (Centro). A segunda colocação ficou com Gabriel da Silva Santos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Major Antônio de Alencar (Caravágio). Já o terceiro lugar foi para Laura Almeida de Mello da EMEF Osmany Martins Veras (Medianeira).

Representantes das Escolas premiadas receberam os Certificados.

CRÉDITOS

PMO