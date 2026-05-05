Acidentes são registrados em Osório

Colisão entre moto e carro ocorreu no bairro Porto Lacustre.

OSÓRIO – O último final de semana foi, mais uma vez, marcado por acidentes de trânsito no Município. Na noite de sábado (2), um homem acabou se ferindo durante uma colisão no bairro Porto Lacustre. A batida envolvendo uma motocicleta e um automóvel ocorreu no cruzamento as Ruas João Pessoa e Costa Gama.

O condutor da moto sofreu um ferimento da perna. Ele precisou ser socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado de ambulância para receber atendimento médico. Já o motorista do carro não se feriu. Após ser ouvido pelas autoridades, ele foi liberado.

Também na noite de sábado, outro acidente ocorreu no Porto Lacustre, desta vez na esquina entre a Avenida Brasil e a Rua Ildefonso Simões Lopes. A colisão envolveu dois automóveis: um Honda Fit e um Chevrolet Ônix. Apesar do susto, ninguém se feriu, sendo registrados apenas danos materiais.



Batida entre dois automóveis registrou apenas danos materiais.

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