PMEO receberá mais de 400 novas vagas

O Governo do Estado segue dando andamento as tratativas para o aumento na capacidade do sistema prisional gaúcho. Ao todo, vão ser disponibilizadas mais de 12 mil vagas, entre ampliações e construções de novos presídios. O objetivo é conseguir atender a demanda cada vez maior do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).

Somente a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) receberá 440 novas vagas, sendo 112 entregues no primeiro momento. Conforme o secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Cesar Kurtz, as outras 328 vagas vão demorar um pouco mais para estarem disponíveis devido a questões burocráticas, incluindo licenciamentos.

INTERDIÇÕES

No início do mês de abril, a PMEO havia sido interditada, passando a não poder receber mais detentos. Devido a superlotação, o presídio só poderia receber novos presos caso atingisse o limite máximo de 1.545. O descumprimento da terminação do Ministério Público do Estado (MP-RS) previa multa de 30 mil reais por cada pessoa a mais.

Vale ressaltar que a situação não é inédita, visto que em julho do ano passado juíza Liane Caminha Gorini já havia optado por interditar a penitenciária de Osório também por causa do número de presos acima do permitido. De lá para cá pouca coisa feita e a situação só se agravou. Agora o que nos resta fazer é aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver se finalmente esse problema será solucionado.



Penitenciária Modulada Estadual de Osório terá 440 vagas novas.





CRÉDITO

Divulgação