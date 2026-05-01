Osorienses são destaques em competições de Beach Tennis

Davi Lessa venceu a Sub-16 Masculina na Copa Claro de BT.



O último final de semana foi de muito Beach Tennis pelo Estado. O Its Nilo, em Porto Alegre, foi palco da oitava edição da Copa Claro de BT. A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e reuniu aproximadamente 200 atletas. E, como é de costume, teve osorienses subindo no pódio.

Na Masculina Sub-16, Davi Lessa e o parceiro Bruno Hoffmann (Panambi) levaram a melhor sobre outras três duplas e venceram de maneira invicta a competição disputada em formato quadrangular. Já na Masculina A (14 duplas), Davi jogou ao lado de João Gabriel (Poa) e foi eliminado nas quartas de final para a dupla de Capão da Canoa formada por Bryan Ferreira e Cauã Pedrazzi por dois sets a zero, com parciais de 4×3 e 4×2.

Na grande final, Adolfo Starosta e João Froner de Porto Alegre venceram Diego Saracol e Lucas Barcellos de Bagé pelo placar de 2 a 0, com um duplo 4×3.



Alice Lima foi campeã da Sub-14 Feminina no Circuito Yesplay.



MAIS PÓDIOS

Também na capital gaúcha, rolou mais uma etapa do Circuito Yesplay. O evento esportivo é realizado pela Federação Gaúcha de Beach Tennis (FGBT) e reúne centenas de competidores de todo o Rio Grande do Sul. Ao todo, os atletas de Osório conquistaram quatro troféus, sendo três de primeiro e um de segundo lugar.

Revelação do Beach, Alice Lima, jogando com a parceira Giulia Denes (Poa), foi campeã da Sub-14 Feminina. As meninas venceram as outras três duplas inscritas na categoria, conquistando o título com 100% de aproveitamento. Já na Femina C (12 duplas), Alice e Giulia acabaram sendo derrotadas nas quartas para Gabriela Reginatto e Letícia Collonia por 6×3. As vencedoras da categoria foram Júlia Fleck e Manuela Abbady que derrotaram Elizete Machado e Karen Fischer por 8 a 3.

E não parou por aí! Alice ainda voltou a quadra para a disputa da Mista C (12 duplas) ao lado do também osoriense Taisson Maciel. Após grandes jogos, a dupla se sagrou campeã invicta ao derrotar Matheus Reis e Manuela Abbady na final por 8 a 5. Para fechar, teve mais um título para Osório, desta vez na 50+ Feminina (cinco duplas). A conquista de Sheila Azevedo e a parceira Fabinha Oliveira (Imbé) veio com vitória para cima das portoalegrenses Giédre Paiva e Simone Klein pelo placar de 9 a 7.



Alice e Taisson foram campeões da Mista C em Porto Alegre.



CRÉDITOS

Divulgação