Competição de Laço ocorrerá no Parque de Rodeios

OSÓRIO – No próximo dia 17 deste mês, o Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva receberá a primeira edição do Torneio Laço Integração. O evento conta com organização do Centro Cultural Tradicionalista (CCT) Marcos Bolzan e do Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata.
A competição de Vaca Parada contará com quatro categorias: Bonequinha e Piazinho (De zero a seis anos), além de Prendinha e Piazito (De sete a 10 anos de idade). Serão premiados com troféus os três primeiros colocados em cada uma delas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 15/05. Interessados devem entrar em contato com Tiago Flores, pelo telefone: (51) 99625-7949.
Já a prova de Laço dará uma ovelha para o campeão e um leitão para o vice. Vale ressaltar que, os brindes só serão distribuídos se houver o número mínimo de 30 competidores. Caso isso não ocorra, será pago aos vencedores cinco porcento do valor arrecadado nas inscrições. O valor para participar é de R$ 50,00. Interessados, devem entrar em contato com Adair Garcia, no telefone: (51) 99730-1444, até 16 de maio.


CRÉDITO
Divulgação

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