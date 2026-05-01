CTG de Osório fica em 2º lugar no Rodeio de Capão

Entre os dias 08 e 12 de abril, o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) João Sobrinho foi palco do 16º Rodeio Internacional e 27º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa. O evento reuniu milhares de pessoas ao longo dos quatro dias e contou com diversas atrações, incluindo provas campeiras, artísticas e shows musicais.
Além disso, o Rodeio fez parte da programação do aniversário de 44 anos de emancipação do Município, celebrados no dia 12/04. Dentro das competições, destaque para o CTG Estância da Serra. Na disputa das Danças Tradicionais a entidade osoriense ficou na segunda colocação na categoria Mirim.

Na prova das Danças Tradicionais, Centro de Tradições Gaúchas Estância da Serra ficou em 2º na categoria Mirim.
Na prova das Danças Tradicionais, Centro de Tradições Gaúchas Estância da Serra ficou em 2º na categoria Mirim.


CRÉDITO
Divulgação

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