CTG de Osório fica em 2º lugar no Rodeio de Capão

Entre os dias 08 e 12 de abril, o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) João Sobrinho foi palco do 16º Rodeio Internacional e 27º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa. O evento reuniu milhares de pessoas ao longo dos quatro dias e contou com diversas atrações, incluindo provas campeiras, artísticas e shows musicais.

Além disso, o Rodeio fez parte da programação do aniversário de 44 anos de emancipação do Município, celebrados no dia 12/04. Dentro das competições, destaque para o CTG Estância da Serra. Na disputa das Danças Tradicionais a entidade osoriense ficou na segunda colocação na categoria Mirim.



Na prova das Danças Tradicionais, Centro de Tradições Gaúchas Estância da Serra ficou em 2º na categoria Mirim.



CRÉDITO

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