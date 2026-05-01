Festival de Balonismo segue até domingo

Entre os dias 30 de abril e 03 de maio, a cidade de Torres recebe a 36ª edição do Festival Internacional de Balonismo. Organizado pela prefeitura torrense, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o evento promete reunir milhares de pessoas ao longo dos quatro dias.

O Festival acontece no Parque de Balonismo, localizado na Avenida Castelo Branco. A entrada no local é gratuita até às 14h. Depois desse horário, será cobrado o valor de 30 reais ou R$ 20,00 mais um quilo (kg) de alimento não perecível. O Parque conta com Espaço Kids, Feiras, Praça de Alimentação e muito mais!

Além das provas, a programação prevê uma série de atividades para o público presente. Entre as atrações musicais, destaque para as apresentações de Thales Roberto, Xande de Pilares e Armandinho. Os ingressos variam de R$ 20,00 a 120 reais e estão disponíveis no endereço eletrônico: torres.rs.gov.br/festival-de-balonismo/ingressos.

A programação completa do Festival está disponível no site da Prefeitura Municipal de Torres (torres.rs.gov.br/).

Evento de quatro dias promete reunir milhares de pessoas na cidade.



CRÉDITO

Divulgação