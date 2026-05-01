Governo do Estado discute concessão de rodovias no Litoral

A concessão do Bloco 1 de rodovias que abrange estradas do Litoral Norte, Serra e região Metropolitana do Rio Grande do Sul, segue sendo tema de discussões. Na tarde de terça-feira (28/04), a pauta foi debatida durante reuniu realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Durante o encontro, o governador Eduardo Leite e representantes de Federações gaúchas procuraram uma alternativa para aprimoramento da concessão. Ao longo dos últimos, as discussões se estenderam para a Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), com alguns deputados organizando audiências e reuniões com os Municípios que seriam afetados.

Entre os pontos em análise, está a definição da tarifa por quilômetro, o número de pórticos free flow a serem instalados, assim como o de duplicações, terceiras faixas, faixas adicionais e vias marginais que vão compor a versão final do Projeto. O Estado pretende finalizar o Estudo Técnico para definir a publicação do edital, a qual ainda não tem uma data prevista.

Com parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto de concessão do Bloco 1 irá atingir 27 cidades, sendo quatro delas no Litoral Norte: Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha.

BLOCO 2

Enquanto a situação do Bloco 1 segue indefinida, o Bloco 2 de concessão, que conta com estradas no Vale do Taquari e no Norte do RS, já tem data definida para ir a Leilão. Ele está marcado para ocorrer no próximo dia 10 de junho, na B3, em São Paulo (SP). O valor quilo métrico é de R$ 0,18 (dezoito centavos).



Governador Eduardo Leite participou de reunião na capital com representantes de Federações do Rio Grande do Sul.



CRÉDITO

Maurício Tonetto