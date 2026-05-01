Governo do Estado discute concessão de rodovias no Litoral

A concessão do Bloco 1 de rodovias que abrange estradas do Litoral Norte, Serra e região Metropolitana do Rio Grande do Sul, segue sendo tema de discussões. Na tarde de terça-feira (28/04), a pauta foi debatida durante reuniu realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.
Durante o encontro, o governador Eduardo Leite e representantes de Federações gaúchas procuraram uma alternativa para aprimoramento da concessão. Ao longo dos últimos, as discussões se estenderam para a Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), com alguns deputados organizando audiências e reuniões com os Municípios que seriam afetados.
Entre os pontos em análise, está a definição da tarifa por quilômetro, o número de pórticos free flow a serem instalados, assim como o de duplicações, terceiras faixas, faixas adicionais e vias marginais que vão compor a versão final do Projeto. O Estado pretende finalizar o Estudo Técnico para definir a publicação do edital, a qual ainda não tem uma data prevista.
Com parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto de concessão do Bloco 1 irá atingir 27 cidades, sendo quatro delas no Litoral Norte: Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha.
BLOCO 2
Enquanto a situação do Bloco 1 segue indefinida, o Bloco 2 de concessão, que conta com estradas no Vale do Taquari e no Norte do RS, já tem data definida para ir a Leilão. Ele está marcado para ocorrer no próximo dia 10 de junho, na B3, em São Paulo (SP). O valor quilo métrico é de R$ 0,18 (dezoito centavos).

Governador Eduardo Leite participou de reunião na capital com representantes de Federações do Rio Grande do Sul.
Governador Eduardo Leite participou de reunião na capital com representantes de Federações do Rio Grande do Sul.


CRÉDITO
Maurício Tonetto

Brique das Carretas ocorrerá no domingo

Acio celebra 95 anos

Motociclista fica ferida em acidente na ERS-030