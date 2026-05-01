Cidade da região recebe ambulância

O Município de Terra de Areia foi contemplado com uma nova ambulância. O veículo zero quilômetro (km) foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Alceu Moreira (MDB) e será utilizado pela Secretaria de Saúde da cidade para o transporte de pacientes.
Ao todo, o investimento foi de R$ 305.157,36 (trezentos e cinco mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos). A entrega foi realizada na segunda-feira (27/04), durante ato em frente à prefeitura. Responsável pela articulação, o deputado estadual Luciano Silveira (MDB) esteve presente assim como o prefeito Osvaldo de Mattos Sobrinho, o vice-prefeito Diogo Franco de Souza, além de secretários e vereadores locais.

Veículo será utilizado pela Secretaria de Saúde de Terra de Areia.
Veículo será utilizado pela Secretaria de Saúde de Terra de Areia.


CRÉDITO
PMTA

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