PRF apreende mais de 100 quilos de insumos agrícolas

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização durante a manhã de sábado (11), na BR-101, quando resolveram abordaram um veículo que trafegava pela rodovia no trecho de Torres. Conforme a PRF, o automóvel Nivus com placas de Poá (SP) estava sendo conduzido um homem de 23 anos, o qual não possuía antecedentes criminais.

Durante buscas no carro, os policiais encontraram diversos pacotes e galões com insumos e fertilizantes importados, todos sem procedência, totalizando cerca de 107 quilos (kg). O motorista, natural de São José dos Campos (SP), relatou que havia pego o material em Pelotas, na região Sul do Estado, e o que levaria para São Paulo.

Diante da situação, o indivíduo foi preso, tendo a carga e o automóvel apreendidos. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

Produtos seriam transportados para o estado de São Paulo.

CRÉDITO

PRF