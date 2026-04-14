Homem morre ao tentar furtar igreja

Um homem foi encontrado morto na manhã da última quinta-feira (9) na Igreja Quadrangular de Tramandaí. O caso ocorreu na Avenida Fernandes Bastos, no bairro Recanto da Lagoa. De acordo com a Brigada Militar (BM), um trabalhador teria avistado o indivíduo preso em uma janela e chamou o pastor que, imediatamente, acionou os Policiais Militares (PMs).

Quando os brigadianos chegaram à igreja se depararam com o cadáver. Diante da situação, o local precisou ser isolado para a realização da Perícia. Já o corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML), onde irá passar por necrópsia. Vale ressaltar que a identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a Polícia Civil (PC) vai investigar o caso. Conforme a PC, ao que tudo indica, o homem estaria tentando furtar o local quando acabou ficando preso na tentativa de passar por uma das janelas. Entretanto, outras possibilidades não estão descartadas.

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