O Rio Grande cresce quando seus municípios prosperam

O desenvolvimento do Rio Grande do Sul passa, necessariamente, pela força econômica de seus municípios. É no interior que milhares de produtores rurais, pequenos comerciantes, indústrias, cooperativas e empresas familiares geram empregos, movimentam a renda e sustentam a economia de grande parte do Estado.

Por isso, fortalecer o empreendedorismo não é apenas apoiar negócios individuais. É investir no crescimento das cidades, na geração de oportunidades e na construção de um ambiente econômico mais dinâmico e sustentável para a nossa gente.

Nesse cenário, o Banrisul exerce um papel estratégico. Presente em todas as regiões do Rio Grande do Sul, o banco constrói sua trajetória ao lado de quem empreende, produz e investe no Estado. Essa proximidade permite compreender as particularidades de cada região e oferecer soluções alinhadas às necessidades de quem vive a realidade econômica de cada município.

Mais do que disponibilizar crédito, o Banrisul vem ampliando sua atuação junto às empresas por meio da modernização das jornadas de atendimento, da oferta de soluções tecnológicas, meios de pagamento e serviços financeiros que tornam a gestão dos negócios mais eficiente e competitiva. O objetivo é ser um parceiro permanente do empreendedor, apoiando desde a operação diária até os projetos de expansão.

O anúncio de R$ 7 bilhões para operar o novo Pronampe reforça esse compromisso. A expressiva dotação amplia a capacidade de atendimento às micro e pequenas empresas gaúchas, garantindo acesso a recursos para investimento, capital de giro, modernização e fortalecimento dos negócios. Ampliar o acesso ao crédito significa preservar empregos, estimular novos investimentos e manter a economia local em movimento.

O diferencial do Banrisul está justamente na combinação entre solidez financeira e presença regional. Enquanto muitas instituições concentram suas operações nos grandes centros, o banco mantém uma ampla rede de atendimento e relacionamento próximo com empresas de todos os portes, em todas as regiões do Estado.

Quando uma empresa cresce em uma pequena cidade, toda a comunidade se beneficia. Novos empregos são criados, a renda circula, o comércio se fortalece e surgem novas oportunidades. Apoiar quem empreende é fortalecer o interior. E fortalecer o interior é garantir um futuro mais próspero para todo o Rio Grande do Sul.