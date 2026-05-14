8º BPM recebe novos equipamentos

O 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi contemplado com novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Os itens foram destinados pelo Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) e entregues durante a tarde de segunda-feira (11) na sede da 2ª Companhia de Polícia Militar (Cia/PM), em Santo Antônio da Patrulha.

Ao todo, o 8º BPM recebeu: 32 lanternas táticas, 32 pares de luvas táticas antiderrapantes, quatro luvas para motociclistas, três ferramentas do tipo hooligan, três bandoleiras táticas, uma bolsa impermeável ‘dust bag’ e um par de intercomunicadores V6 para capacetes.

CRÉDITO

BM