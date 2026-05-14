Discussão termina com homem morto e outra pessoa ferida

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de segunda-feira (11) para atender uma ocorrência no município de Palmares do Sul. Por volta das 4h, os Policiais Militares (PMs) foram acionados no Hospital São José após um homem dar entrada na emergência com ferimentos causados por arma branca.

Na instituição de Saúde, os brigadianos abordaram o indivíduo. Conforme a BM, o sujeito tentou enganar os PMs se passando pelo seu irmão. No entanto, os policiais confirmaram a identidade verdadeira do ferido. Em consulta ao sistema, foi constatado que o homem possuía quatro mandados de prisão em aberto. Ele acumula antecedentes por crimes como homicídio, estupro, lesão corporal e roubo.

Enquanto o indivíduo recebia atendimento, os PMs receberam informações de que o sujeito havia se envolvido em uma briga em uma residência localizada na Rua Américo Martins, no bairro Porto. Imediatamente, uma equipe da Brigada se dirigiu até o local indicado, onde encontraram um homem morto a facadas.

Devido a situação, o imóvel foi isolado para realização da Perícia. Além disso, uma mulher em cadeiras de rodas estava com ferimentos no tórax. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Palmares, onde segue internada. O estado de saúde dela não foi informado assim como as identidades e idades de ambas as vítimas.

Após receber atendimento médico, o criminoso foi detido e levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência. O homem foi ouvido e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. A Polícia Civil (PC) deu início as investigações e agora tenta identificar a motivação dos crimes.