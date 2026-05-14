Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), com auxílio do Canil do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), cumpriu um mandado de busca e apreensão durante a tarde de terça-feira (12). De acordo com o delegado João Henrique Gomes, a ação teve como objetivo o combate ao tráfico de entorpecentes na região.

Em um endereço, os policiais encontram um homem de 38 anos de idade utilizando uma tornozeleira eletrônica. Ele possui uma extensa ficha criminal. Durante revista na casa, os agentes apreenderam dezenas de porções de uma droga conhecida como ‘maconha-camarão’. Além disso, também foram recolhidos alguns objetos, incluindo uma balança de precisão, um telefone celular e um caderno com anotações do tráfico.

Diante da situação, o indivíduo foi preso. Após ser ouvido na Delegacia de Polícia (DP) da cidade, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde irá permanecer a disposição da Justiça.

CRÉDITO

PC