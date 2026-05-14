Praça do Medianeira receberá ‘Cuidar é Proteger’

OSÓRIO – A Praça do bairro Medianeira receberá na tarde de sábado (16) a primeira edição do ‘Cuidar é Proteger’. O Projeto é realizado pelo Executivo osoriense, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, em parceria com a Polícia Civil (PC). A iniciativa visa sensibilizar a comunidade, fortalecer a rede de proteção e ampliar o acesso à informação.

O evento é em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, e contará com apresentação teatral da Companhia de Teatro Xebebéu. Paralelamente, também haverá a abertura da Campanha do Agasalho no Município. Com o tema ‘Faça uma doação e aqueça um coração’, a ação tem como objetivo a arrecadação de roupas de inverno e agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A programação inicia às 14h e seguirá até às 18h. Lembrando que todas as atividades são gratuitas e aberta a toda comunidade.

CRÉDITO

Divulgação

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