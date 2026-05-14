Polícia prende homem por cárcere privado

A Polícia Civil (PC) foi acionada na quarta-feira (13) após receber informações de que uma mulher e uma criança de um ano de idade estariam sido mantidas presas em um endereço de Capão da Canoa. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado, onde foram recebidos por um homem.

Conforme a PC, o indivíduo, companheiro e pai das vítimas, tentou atrapalhar o trabalho dos agentes, alegando que havia terminado o relacionamento e a mulher não estaria no imóvel. Porém, durante a abordagem, os policiais ouviram o choro de uma criança vindo de um dos cômodos da casa e resolveram adentrar a residência.

Com lesões, a mulher afirmou que o homem estava a impedindo de sair de casa, chegando a ameaça-la de morte caso procurasse ajuda. Diante da situação, o indivíduo foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência. Já mãe e filho receberam atendimento médico e passam bem.