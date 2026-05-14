Escola Prudente de Morais receberá curso da UFRGS

OSÓRIO – Entre os dias 27 de maio e 30 de setembro, a Escola Estadual de Educação Básica Prudente de Morais irá receber o curso de Instalações Elétricas Básicas e Energia Solar Fotovoltaica. A iniciativa faz parte do Programa Asas para o Futuro, desenvolvida pelo Ministério das Mulheres em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por meio do Campus Litoral Norte.

O Programa tem como objetivo ampliar a participação de jovens mulheres em carreiras relacionadas à transição energética e à sustentabilidade socioeconômica. O curso que será realizado no Prudente é voltado para mulheres quilombolas, indígenas, pretas ou em situação de vulnerabilidade social que tenham entre 15 e 29 anos de idade. Vale ressaltar que todas as participantes vão receber uma Bolsa de 300 reais mensais para auxiliar na permanência do curso.

Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 para a Turma da Tarde e outras 30 para a Turma da Noite. As aulas vão ocorrer todas as quartas e sextas-feiras, além de alguns sábados específicos. Interessadas em participar têm até sexta-feira (15) para se inscreverem. As inscrições devem ser feitas de maneira online, no link: www.ufrgs.br/asasparaofuturo/selecao-de-alunas.

O CURSO: Com carga horária de 200 horas, a formação está estruturada em três eixos integradores, que articulam conhecimentos técnicos, científicos e sociopolíticos:

Transformações Sociopolíticas: Aborda temas como sustentabilidade, equidade de gênero, pensamento científico e gestão da energia no cotidiano, promovendo uma formação crítica e cidadã;

Transformações Tecnocientíficas: Contempla os fundamentos da eletricidade e da energia solar fotovoltaica, com foco na compreensão técnica dos sistemas energéticos;

Transformações Aplicadas: Integra teoria e prática por meio do estudo de tecnologias fotovoltaicas, montagem de sistemas e segurança do trabalho, preparando as participantes para a inserção produtiva no setor.