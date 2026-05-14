Ouro e Prata assumirá linhas de ônibus do Litoral

Selo da Unesul seguirá utilizado até troca pelos das novas empresas.

O que aparentemente era apenas um rumor, está cada vez mais perto de se confirmar: o encerramento das linhas intermunicipais de ônibus da Unesul no Rio Grande do Sul. Após a confirmação de que deixaria de realizar as linhas do RS até Santa Catarina (SC) e Paraná (PR), assim como para alguns países da América do Sul, a empresa informou que também iria parar de fazer as linhas intermunicipais dentro do Estado.

As mudanças vão ocorrer de maneira gradativa e iniciarão a partir da próxima segunda-feira (18). As linhas interestaduais e internacionais ficarão a cargo da Planalto. Já as linhas dentro do RS, incluindo às para o Litoral Norte, vão ser realizadas pela Ouro e Prata. Inicialmente, os ônibus seguirão com o selo da Unesul, sendo trocados pelas das outras empresas futuramente.

Na questão dos horários e itinerários, aparentemente, tudo seguirá normal, assim como o valor das passagens. Lembrando que quem adquiriu um bilhete antecipado poderá usá-lo normalmente. Também existem conversas para que os funcionários da Unesul possam ser aproveitados por outras empresas. Oficialmente, a empresa reforçou que tem cumprido com as obrigações trabalhistas nesse momento de transição. Já em relação aos locais onde ficam as garagens da Unesul, a empresa afirmou que “não há definições sobre eventuais ajustes envolvendo estruturas físicas e operacionais”.

CRÉDITO

Andreo Bernardo