HSVP receberá mais um milhão de reais

Centro de Oncologia deve começar a funcionar a partir de junho.

OSÓRIO – O Deputado Federal Alceu Moreira (MDB) esteve no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) na manhã da última sexta-feira (8). Na ocasião, o político vistoriou as obras para instalação do setor de Oncologia. Além da reforma do bloco cirúrgico, serão implantados 15 novos leitos.

Acompanhado dos vereadores da Bancada do MDB osoriense: Fernando do Palmital e Júlio Mirim, assim como do coordenador regional de Saúde, Diego Brehm; Alceu conversou com a diretora do HSVP, Flávia Cristina. O encontro também contou com a presença de outras autoridades, incluindo o coordenador regional do Sine, Charlon Muller, e o ex-prefeito Roger Caputi.

Ainda durante a sua visita, o parlamentar aproveitou para anunciar o repasse de mais um milhão de reais. O dinheiro será repassado por meio de emenda e irá auxiliar na realização dos trabalhos. Com esse valor, já são mais de cinco milhões destinados por Alceu, em parceria com o deputado estadual Luciano Silveira (MDB), somente para as obras DE Oncologia do HSVP.

“Um investimento histórico, que vai reduzir distâncias para quem mais precisa, garantir dignidade e tornar a nossa região cada dia mais autossuficiente na Saúde”, declarou o deputado. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 20 dias, com o novo serviço começando a funcionar a partir de junho.

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