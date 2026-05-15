Animais provocam acidente na Rota do Sol

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de terça-feira (12), em Itati. De acordo com o Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM), um caminhão seguia pela ERS-486 (Rota do Sol), quando precisou frear bruscamente devido a cavalo soltos na pista. Apesar do esforço, o condutor do veículo acabou atropelando um dos animais.

Um automóvel que vinha logo atrás do caminhão, ao tentar realizar a ultrapassagem, acabou colidindo contra outros dois equinos. Felizmente, os dois motoristas não se feriram. Já os três cavalos não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no local. Devido ao acidente, o trecho precisou ser bloqueado, voltando a funcionar normalmente após a retirada dos animais. Vale ressaltar que o tutor dos bichos não foi identificado.

OUTROS CASOS

Acidentes provocados por animais soltos têm sido cada vez mais frequentes em estradas da região. Na última sexta (8), dois carros acabaram se envolvendo em uma colisão no quilômetro 35 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Capão da Canoa. Na ocasião, dois dos quatro cavalos atingidos faleceram. Já os condutores dos veículos não se feriram.

Porém, nem sempre é registrado apenas danos materiais. Quem não lembra da morte de César Santos de Souza no último dia 29 de março. O homem de 33 anos de idade seguia de motocicleta pela Estrada do Palmital, em Osório, quando acabou batendo em um cavalo. Infelizmente, ele não resistiu e acabou vindo a óbito ainda no local do acidente.

A situação é preocupante e gera um alerta aos motoristas que têm que percorrer as vias do Litoral Norte gaúcho, principalmente, no período da noite. A falta de segurança ainda é maior devido a precariedade de iluminação em diferentes trechos. O que as autoridades responsáveis irão fazer sobre isso?

Nem vale mais aquele dito popular de ‘aguardar acontecer uma tragédia para fazer alguma coisa’, visto que em Osório uma pessoa morreu e, até o momento, pouca coisa foi feita em relação ao caso. Até quando os políticos vão continuar vendo esse tipo de acidente e permanecer de braços cruzados? Fica aí o questionamento para reflexão.

CRÉDITO

CRPv/BM