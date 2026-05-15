Corsan lança portal digital para acelerar análise de viabilidade técnica de empreendimentos

Nova plataforma traz mais agilidade, transparência e previsibilidade para empreendedores, loteadores, indústrias e incorporadoras

A Corsan deu mais um passo em seu processo de transformação digital com o lançamento do novo Portal de Análise de Viabilidade Técnica, plataforma que moderniza o relacionamento com empreendedores ao digitalizar integralmente um serviço estratégico para o desenvolvimento urbano e imobiliário no Rio Grande do Sul.

Disponível no Portal de Viabilidade Técnica da Corsan, a ferramenta substitui o antigo fluxo realizado por e-mail e concentra, em um ambiente único, a solicitação, o envio de documentos e o acompanhamento das etapas de análises técnicas necessárias para novos empreendimentos.

A análise de viabilidade técnica é uma etapa fundamental para empreendimentos de médio e grande porte, como condomínios, loteamentos, indústrias, centros comerciais e parcelamentos do solo. O estudo avalia as condições de fornecimento de água e esgotamento sanitário, considerando a capacidade operacional dos sistemas, as diretrizes das agências reguladoras e as exigências do Marco Legal do Saneamento.

Com o novo portal, a companhia busca oferecer mais organização, transparência e previsibilidade aos empreendedores, além de tornar o processo mais ágil e eficiente. A iniciativa também fortalece o planejamento urbano sustentável, ao permitir uma avaliação técnica estruturada da expansão dos sistemas de saneamento.

Para a gerente executiva, Giselle Dias, o portal representa um avanço na qualificação dos serviços prestados pela Companhia e na experiência dos empreendedores. “A nova plataforma centraliza todo o processo de análise de viabilidade técnica, trazendo mais praticidade no envio de documentos, acompanhamento em tempo real das demandas e maior segurança e rastreabilidade das informações.”

Segundo Giselle, esse avanço está inserido num contexto de uma Companhia que vem se modernizando para estar mais conectada com as necessidades da população. “Esse conjunto de ações tem o foco em inovação, eficiência operacional e melhoria da experiência dos clientes e empreendedores”, destaca.

Além de apoiar o desenvolvimento de projetos hidráulicos, a análise técnica também identifica eventuais adequações necessárias para a conexão dos empreendimentos aos sistemas existentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Serviço

O Portal de Viabilidade Técnica da Corsan pode ser acessado por meio do site (https://viabilidade.corsan.com.br). O atendimento ao empreendedor e demais informações poderão ser realizados pelo WhatsApp da Companhia 0800 646 6444, bem como por ligação gratuita.

As solicitações de indústrias, grandes empreendimentos comerciais, condomínios, loteamentos e parcelamentos do solo passam a ser realizadas exclusivamente pela plataforma digital. Após o envio completo da documentação, o prazo de retorno da análise será de até 30 dias.

O portal beneficiará os 317 municípios atendidos pela Corsan

Crédito: Leonardo Adalis