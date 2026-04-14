Assembleia Legislativa se reúne com imprensa do interior

Presidentes da ADI Multimídia, Patrícia Cerutti, e da AL-RS, Sergio Peres.

A Associação dos Grupos Regionais de Comunicação do Estado (ADI Multimídia), esteve reunida com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS), o deputado Sergio Peres (Republicanos). O encontro aconteceu no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, durante o início da tarde de segunda-feira (13). O Jornal Momento de Osório esteve representado pelo seu diretor, Omar Batista Luz.

O evento teve como objetivo à integração e o fortalecimento do diálogo entre o Parlamento gaúcho e a imprensa regional. Na ocasião, o presidente da AL-RS apresentou diretrizes de seu plano de trabalho para o ano, com destaque para o municipalismo, pauta que busca valorizar os municípios do interior e ampliar sua participação nas decisões políticas do Estado: “A transparência cada vez maior e o fortalecimento dos municípios são prioridades. Queremos que as pessoas de todas as regiões do RS tenham acesso às informações e aos recursos sem precisar se deslocar até a capital”, afirmou Sergio Peres.

MUNICÍPIOS

A iniciativa também abriu espaço para uma entrevista, com questionamentos dos associados sobre temas sensíveis à população, como a situação financeira de hospitais. O deputado Sergio Peres destacou o papel da Assembleia na articulação de soluções, por meio de comissões temáticas, emendas parlamentares e diálogo com o Executivo estadual. Segundo o parlamentar, há esforço para viabilizar medidas como renegociação ou prorrogação de dívidas das casas de saúde, com o objetivo de garantir a continuidade dos atendimentos.

O debate também abordou a autonomia financeira dos municípios dentro do Pacto Federativo. Peres ressaltou que o Legislativo tem buscado promover audiências, fóruns e articulações com técnicos, prefeitos, vereadores e a iniciativa privada para facilitar o acesso a programas federais e ampliar a capacidade de investimento das prefeituras.

LOGÍSTICA

Outro ponto discutido foi a logística no Rio Grande do Sul, considerada um entrave para novos empreendimentos. O presidente da Assembleia Legislativa defendeu a construção de diretrizes regionais com participação de lideranças locais e do setor produtivo, visando melhorar a infraestrutura de transporte e reduzir custos. Ele ainda citou a necessidade de ampliar alternativas logísticas, como o uso de ferrovias e hidrovias para impulsionar o desenvolvimento econômico.

Ainda foi comentado sobre as perspectivas do papel da comunicação regional no desenvolvimento econômico e social do Estado. Representantes dos veículos associados destacaram a importância da interiorização da informação e da atuação próxima às comunidades. A presidente da ADI Multimídia, Patricia Cerutti, enfatizou o caráter estratégico do encontro ao promover a conexão entre diferentes atores institucionais e o fortalecimento da imprensa local. Segundo ela, a construção conjunta entre Legislativo e veículos de comunicação contribui para ampliar a visibilidade das demandas regionais:

“Este momento representa uma oportunidade de aproximação com a Assembleia Legislativa, permitindo que possamos apresentar a força e a capilaridade dos veículos regionais, ao mesmo tempo em que ouvimos as prioridades do Legislativo. É por meio dessa construção conjunta que conseguimos fortalecer o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, especialmente a partir do olhar atento aos municípios do interior”, afirmou a presidente da ADI Multimídia.

Reunião realizada em Hotel da capital contou com a participação de representantes de veículos de comunicação da ADI Multimídia.

CRÉDITOS

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