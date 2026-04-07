BM prende homem armado

Os agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na sexta-feira (3) após receberem informações de que um homem estaria vendendo uma arma em Capão da Canoa. Após buscas, o sujeito foi localizado e abordado. De acordo com a Brigada Militar (BM), o indivíduo, de 29 anos, estava abordado de um automóvel GM/Celta.

Dentro do carro, os Policiais Militares (PMs) encontraram um revólver calibre 38 milímetros (mm) com sete munições e o celular do homem, os quais foram apreendidos. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

Homem foi detido em Capão carregando arma municiada e celular.

CRÉDITO

BM