Acusado de matar ex-servidora de Osório irá a julgamento

OSÓRIO – O caso Nara Denise dos Santos está prestes a ter um término. Na quarta-feira (8), irá a julgamento o acusado de matar a ex-servidora do Município. A Sessão está marcada para ocorrer às 8h e 30min, no Fórum da cidade, e será aberta a comunidade. Antes disso, está prevista uma manifestação em frente ao local. O ato está sendo organizado por familiares e amigos da vítima.

A mulher de 61 anos foi morta pelo companheiro Marcos Falavigna, em janeiro de 2024. Parte do corpo da vítima foi encontrado concretado dentro de uma geladeira, no imóvel do casal, localizado no bairro Sul Brasileiro. Na ocasião, o homem chegou a declarar que teria cometido o crime por estar “possuído por uma entidade maligna”. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde segue à disposição da Justiça.

Parte do corpo de Nara Denise foi encontrado concretado dentro de uma geladeira.

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