Sessão da Câmara contará com votação de dois Projetos

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça (7) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense de 2026. A Ordem do Dia contará com a votação de sete Pedidos de Indicação e dois Projetos de Lei (PLs). Todos os textos estão disponíveis no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br).

Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara. A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta-feira (10).

Sessão do Legislativo osoriense ocorre às 19h desta terça (7).

CRÉDITO

Ascom CMVO