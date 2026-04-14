Incêndio atinge área de vegetação

Incêndio atinge área de vegetação

OSÓRIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado no final da tarde de quinta-feira (9) após um incêndio de grandes proporções atingir uma área de vegetação. A ocorrência foi registrada na Rua Ceci Bastos, no bairro Glória. Imediatamente, os agentes de dirigiram até o local indicado, onde iniciaram o combate às chamas.

O trabalho contou com uso de água e abafadores. Felizmente, os bombeiros conseguiram apagar o fogo antes que ele atingisse alguma residência próxima e, portanto, não houve feridos. O causa do incêndio não foi identificada. Porém, há indícios de que às chamas teria iniciado durante a queima de lixo no local.

O CBM reforça o alerta para os riscos de queimadas, principalmente em períodos de clima seco, quando o fogo tende a se alastrar com maior facilidade.

Fogo atingiu campo na Rua Ceci Bastos, no bairro Glória.
Fogo atingiu campo na Rua Ceci Bastos, no bairro Glória.

CRÉDITO

CBM

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