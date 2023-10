BOCA DO BALÃO 6676

PREFEITURA de Porto Alegre e certamente outras no estado dão exemplo de consideração com o contribuinte quando o assunto é pagamento de IPTU ou de outros impostos e taxas. Lá tudo é informatizado e mesmo os processos ajuizados de cobrança podem ser renegociados via whats ou pelo site e tão logo pago a primeira parcela no dia seguinte os processos são suspensos até a comprovação de cumprimento do parcelamento. Já a prefeitura de Osório em meio a um esquadrão de assessores jurídicos, não tem condições de verificar se o pagamento da dívida ajuizada foi realizado via administrativa aproveitando os descontos para enviar uma folha por e-mail solicitando a suspensão do processo. Depois que inventaram pagamento de custas a procuradores municipais ou de outras esferas o negócio é tirar mais do contribuinte que já tem dificuldade de pagar seus impostos para manter a máquina administrativa funcionando.

LITORAL Norte tem dificuldade de desenvolver o turismo na região por falta de investimentos e falta de lideranças políticas que busquem o desenvolvimento da região. Um dos poucos atrativos do litoral que é a plataforma de Atlântida é a demonstração que pouco ou nada se faz, acomodados na implantação e arrecadação proporcionada pela construção condomínios. Xangrilá poderia ser a princesa das praias, mas quem anda pelas ruas da cidade percebe que está mais para ser plebeia com potencial de ser a cinderela.

VISITAÇÃO aos municípios da região das Hortências batem recordes e possuem um ticket médio elevado de gastos dos visitantes em todas as cidades desta região. Gramado é a meca do turismo, um exemplo de como pode os gestores municipais atraírem investimentos privados e ter a colaboração da comunidade para a preservação e receptividade dos turistas. Mesmo com a chuva no feriado o movimento foi intenso nas estradas que levavam à Gramado e Canela que tiveram hotéis superlotados. Aqui no litoral nem mesmo no verão se consegue uma lotação expressiva dos hotéis da região. Deveria haver um planejamento conjunto dos municípios para desenvolver o turismo como uma região integrada e cada município tem potencialidades e atrativos diferenciados.

GUERRA gerada pelo ataque dos terroristas do Hamas à Israel está colocando o Brasil no olho do furacão. Temos um presidente e uma turma de comunistas e saqueadores de recursos públicos que são adoradores destes verdadeiros terroristas. Este mau exemplo tem repercussão internacional e internamente se observa o crescimento da violência e da criminalidade com a banalização da vida de cidadão comuns. Defender bandidos e leniência com corruptos, ladrões e narcotraficantes como tem ocorrido está levando o Brasil a uma situação insustentável tendo um ministério de bandidos com seus processos engavetados ou arquivados pelo STF. Aqui ser cidadão de bem e pagador de impostos é visto como de direita e que devem ser combatidos. Para estes salve a bandidagem.