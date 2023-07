BOCA DO BALÃO 6645

DESCONDENADO somente em duas diárias em Hotel na França para sua lua de mel, pois em nada rende para o País as viagens, muito pelo contrário somente gasta, a despesa foi de mais de 700 mil reais. Com diária de mais de R$ 350 mil para a suíte presidencial é mais do que um município em desastre com as chuvas vai receber para recuperar parte da infraestrutura. Estamos mais perto da economia da Venezuela do podemos imaginar.



BANCO Central manteve a taxa de juros elevada, pois a aparente atenuação da pressão inflacionária o cenário internacional e a própria gastança do atual time de governo desestabilizam a economia. Parte pela insegurança jurídica e parte pelo volume de empresas que ainda não conseguiram se recuperar dos efeitos da pandemia, quando a turma do atual presidente e a velha mídia queriam fechar com tudo, pois “a economia vem depois” para “salvar vidas”.



CONJUNTO habitacional de 446 unidades teve um custo de R$ 39,8 milhões onde além da construção das unidades foi construída toda a infraestrutura do bairro com iluminação, rede de esgoto, água e infraestrutura. As casas ainda tiveram instalados painéis solares para aquecimento de água para redução da conta de energia elétrica. Em termos comparativos, o presidente dos pobres no cartão corporativo nos primeiros seis meses já superou a cifra de 18 milhões em suas viagens e mais de 4 milhões em alimentação no Palácio Alvorada onde o mesmo reclama da alimentação servida. Até o final do ano serão o equivalente a mais de 500 unidades habitacionais gastos em viagens e mordomias na mesa do Palácio presidencial.