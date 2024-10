Assembleia Legislativa RS lança edital de seleção de artistas para o Sarau do Solar 2025 – Cantando Juntos o Mundo Melhora.

A Assembleia Legislativa RS lança o edital para seleção e contratação de artistas para a temporada 2025 do Sarau do Solar. As inscrições estarão abertas até 11 de novembro de 2024, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível em www.al.rs.gov.br/saraudosolar

A iniciativa tem por objetivo realizar apresentações musicais e propiciar acesso público à cultura, com espetáculos em vários gêneros musicais e com entrada franca.

Reconhecido e premiado, o Sarau do Solar foi projetado em 1993 para promover espetáculos musicais com entrada franca, em temporada anual. O Sarau obteve reconhecimento por Honra ao Mérito no Prêmio Açorianos de Música 2006, concedido pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre, e o Prêmio Eva Sopher 2020, da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação Theatro São Pedro.

Sarau do Solar 2025

Com o reajuste do cachê dos artistas, que leva em conta a soma dos integrantes, os valores chegam a R$ 6.290,00 (seis mil duzentos e noventa reais) para o Sarau do Solar e 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) para o Sarau do Solar Especial.

Além desses valores, a novidade desse ano fica por conta do incremento do cachê oferecido aos artistas do interior do Estado. A ideia é facilitar a participação ampla de atrações artísticas. Mediante comprovação de endereço, o valor do incremento pode chegar a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por apresentação. Para a diretora de cultura, Mariana Abascal, ” tal implemento visa não só incentivar a participação de artistas do interior como estabelecer paridade com os artistas que desenvolvem seu trabalho na Capital; é o olhar do Parlamento para a música do Rio Grande do Sul como um todo “.

Sarau do Solar Colaborativo

Os artistas poderão receber diretamente contribuições espontâneas do público espectador exclusivamente via PIX, cuja chave será divulgada na apresentação e na transmissão ao vivo. Tais contribuições têm caráter absolutamente voluntário, inexistindo qualquer participação ou destinação deste Poder Legislativo sobre os valores arrecadados nessa operação, que tem por finalidade única o incentivo ao artista em sua atividade cultural.

Gêneros Musicais

Para a temporada 2025, estão previstos espetáculos para os seguintes gêneros musicais: jazz, blues, soul, MPB, samba, chorinho, pop, rock, nativista gaúcho, entre outros, além de música instrumental. Dos saraus especiais, alguns serão temáticos, como Novembro Negro, Nativista Luiz Carlos Borges e Dia das Crianças.

Inscrições

Inscrições abertas até 11 de novembro de 2024. Todas as etapas que concorrem para a execução do presente Edital serão publicizadas no endereço eletrônico www.al.rs.gov.br/saraudosolar