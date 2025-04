Osoriense é contemplada no ‘Energia em Dia’

A CEEE Equatorial divulgou na última quinta-feira (10), os nomes dos ganhadores do primeiro sorteio da campanha ‘Energia em Dia’, que ocorreu via Loteria Federal, em 1º de março. Ao todo, foram contemplados 81 gaúchos de 24 municípios.

Entre eles, quatro clientes ganharam o prêmio no valor de R$ 500,00 em cartão de crédito, sem função de saque, incluindo uma moradora de Osório. Além disso, mais 77 pessoas ganharam um bônus de R$ 150,00 na conta de luz, que deve ser aplicado no próximo ciclo de faturamento. A lista completa dos vencedores pode ser conferida no seguinte link: energiaemdia.equatorialenergia.com.br/ganhadores.

PROMOÇÃO

De acordo com o gerente de Gestão Comercial da CEEE Equatorial, Rafael Ávila, o ‘Energia em Dia’ é uma forma de valorizar os clientes que priorizam o pagamento da conta de energia. “Premiamos os cadastrados na campanha todo mês, por meio de sorteio. Ao mesmo tempo, estamos incentivando que o cliente esteja sempre em dia com os pagamentos da conta de luz’’, afirmou.

A campanha vale para a área de concessão da CEEE Equatorial e segue até o próximo dia 02 de junho. Pode participar o cliente pessoa física, residencial e que seja titular da conta. Para concorrer, é necessário estar com a conta de luz em dia, conhecer todo o regulamento e se cadastrar no site da promoção: energiaemdia.equatorialenergia.com.br.

Durante a campanha, serão distribuídos prêmios que variam de R$ 150,00 de bônus para pagamento da conta de energia; R$ 500,00 em um cartão de crédito (sem função de saque) e dois mil em créditos para compras. Além disso, ao final da promoção, os participantes cadastrados terão a chance de concorrer a um prêmio especial de até R$ 25 mil.

CRÉDITO: Divulgação