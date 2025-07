Cinco pessoas são presas e um adolescente é apreendido por tráfico no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite da última quarta-feira (2), os Policiais Militares (PMs) foram acionados após receberem informações de que um homem estaria andando armado por Cidreira. Após buscas na cidade, o sujeito foi localizado e abordado no bairro Salinas.

O indivíduo de 20 anos de idade foi preso em flagrante carregando um revólver calibre 32 milímetros (mm) com quatro munições. Além da arma, também foi apreendido 20 porções de cocaína, uma câmera de segurança e uma nota de 100 reais.

PRISÕES EM CAPÃO

Na noite de quinta (3), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento na Praia do Barco, em Capão da Canoa, quando resolveram abordar um automóvel que estava trafegando em atitude suspeita. Segundo a BM, o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas acabou sendo abordado algumas quadras depois.

O motorista, que não teve a idade divulgada, já tinha antecedentes por estelionato, porte ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico e posse de drogas. Além dele, uma mulher que estava no banco do passageiro também foi detida. Com o casal foram encontrados: uma pistola 380mm, 31 munições, um cigarro e duas porções de maconha, além de um aparelho celular.

Casal foi detido em Capão com objetos, drogas, arma e dezenas de munições.

ADOLESCENTE APREENDIDO

Na noite de sexta-feira (4), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam um adolescente de 14 anos de idade em Cidreira. O menor foi detido próximo a uma escola localizada no bairro Chico Mendes. Com o infrator foram recolhidos: uma pistola calibre 765mm, 14 munições, um carregador, 13 porções de maconha e um celular.

Menor foi apreendido em Cidreira com objetos, arma, munições e entorpecentes.

OUTRAS PRISÕES

Também na noite de sexta, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico em Capão da Canoa. Segundo a BM, os agentes do 2° BPAT foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria utilizando uma motocicleta para entregar entorpecentes na cidade. Após buscas, o suspeito foi abordado quando trafegava no bairro Jardim Beira-Mar.

O motociclista foi preso carregando duas porções e três tijolos de maconha, uma balança de precisão, um celular e anotações do tráfico. Além do material, os PMs também confiscaram a moto utilizada pelo criminoso.

Motociclista foi detido em Capão carregando objetos e porções de maconha.

Já na madrugada de sábado (5), outra prisão foi efetuada pelo 2º BPAT, novamente em Capão da Canoa. Após denúncias de tráfico em Capão Novo, os brigadianos realizaram buscas e abordaram uma mulher. A criminosa, que já tinha passagens por tráfico, foi detida com 166 porções de entorpecentes, sendo 20 de cocaína, 22 de maconha e 124 pedras de crack. Além da droga, também foi apreendido duas balanças de precisão, um rádio comunicador, celulares, cadernos com anotações do tráfico e uma quantia em dinheiro.

Todos os criminosos presos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Mulher foi presa em Capão da Canoa com dinheiro, objetos e aproximadamente 200 porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM