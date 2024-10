Governo lança campanha nacional para alavancar setor turístico do Rio Grande do Sul

Na manhã desta quarta-feira (18/9), o governo do Estado lançou a Campanha Nacional de Turismo, considerada como a maior campanha mercadológica da história do Rio Grande do Sul e que tem como objetivo posicionar o Estado como um dos principais destinos turísticos do Brasil, especialmente após as enchentes que impactaram fortemente o fluxo de visitantes. O evento de lançamento foi realizado no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e dos titulares das secretarias de Turismo (Setur), Ronaldo Santini, e de Comunicação (Secom), Caio Tomazeli.

A campanha inclui uma série de ações que abrangem desde anúncios em aeroportos brasileiros a inserções de áudio e vídeo em mídias especializadas e em veículos de cobertura nacional. Na cerimônia de lançamento, também foi apresentado o vídeo da campanha, cujo tema é O Brasil Abraçou o Rio Grande do Sul e Agora Queremos Abraçar o Brasil, slogan inspirado em falas do governador após as enchentes.

Leite destacou a capacidade da população gaúcha de superar e reagir aos desafios enfrentados pelo Estado. “Passamos por muitos desafios e demonstramos a capacidade de reação do povo gaúcho e a nossa capacidade de superação, que também estamos observando agora. Essa campanha do turismo se soma a tantas outras ações que estamos empreendendo ao longo dos últimos anos, como a recuperação da capacidade de investimento do Estado e as iniciativas para impulsionar o turismo do Rio Grande do Sul”, afirmou.

O aporte do governo na iniciativa é de R$ 30 milhões, tendo como foco promover a resiliência, a segurança e a atratividade do Estado, destacando as belezas naturais, a cultura e a gastronomia gaúchas em diversas regiões do Brasil e fomentando o setor turístico, um dos importantes pilares da economia.

“Este momento que vivemos hoje é muito importante, pois agora temos a oportunidade de demonstrar a todos aqueles que dedicaram um tempo significativo para nos ajudar a nos reerguermos que estamos prontos. Queremos convidar o Brasil e o mundo para nos visitarem, passearem pelas nossas paisagens, vivenciarem a nossa cultura na sua diversidade e conhecerem os sabores da nossa culinária”, afirmou Santini. “Com o retorno em outubro da nossa principal porta de entrada para turistas, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, precisamos mostrar para o Brasil que estamos prontos”, complementou.

Durante a apresentação, Tomazeli, ressaltou que a campanha lançada é mais do que uma ação promocional. “Não se trata apenas de uma campanha promocional e turística, é também uma campanha de empatia, de reconhecimento, de relacionamento com toda a grande família de brasileiros que apoiaram o Estado no momento de dificuldade. Em troca de tudo o que recebemos, queremos retribuir com a nossa hospitalidade, abrindo as portas do Rio Grande do Sul. O trade turístico está preparado para receber as pessoas”, enfatizou.

A Campanha Nacional de Turismo é uma das ações do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro. A população também está envolvida, já que o Conselho do Plano Rio Grande é formado por representantes do Poder Público e da sociedade civil, incluindo pessoas atingidas pelas enchentes. Além disso, um Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, formado por pesquisadores, dá suporte ao desenvolvimento das ações.

Importância econômica

Um dos pilares da economia do Rio Grande do Sul, o setor de turismo é responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Somente em 2022, o setor representou cerca de 4% do PIB gaúcho, com impacto em setores como hotelaria, gastronomia e comércio. O potencial turístico do Estado é demonstrado pelo crescimento do setor, um forte impulsionador do desenvolvimento econômico e social das regiões com ele envolvidas.

Outro ponto de destaque é a geração de empregos diretos e indiretos em diversas áreas, como transporte, hospedagem e produção de artesanato e itens da cultura local. Em 2023, o Estado contabilizou 17,3 mil empresas registradas que têm ligação com a atividade turística, colocando em evidência a importância do setor.

Além disso, o turismo também é importante para a valorização cultural e a preservação do ambiente. Com a promoção do Rio Grande do Sul como destino, o desenvolvimento sustentável é fomentado, na medida em que são incentivadas práticas que preservam as paisagens naturais e o patrimônio cultural, ao mesmo tempo que promovem o crescimento econômico das comunidades locais.