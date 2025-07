Sessinzão pode virar Centro Automobilístico

Abandonado a 18 anos, o Estádio Antônio Braz Sessim (Sessinzão), em Cidreira, poderá voltar a ser reaproveitado. O local, foi inaugurado em 1996, chegando a receber partidas de futebol do Internacional e do Grêmio, sendo o último jogo disputado em 2007. Três anos depois, o Sessinzão acabou sendo interditado e se tornou um ‘elefante branco’ com o passar do tempo.

Agora, o atual Governo cidreirense pretende mudar esse cenário, fazendo com que o estádio se torne um Centro de Eventos Automobilísticos. A ideia do autódromo partiu da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA). Na segunda-feira (30/06), a empresa contratada para elaborar o laudo técnico sobre a estrutura do local realizou a primeira vistoria. Conforme a prefeitura de Cidreira, a avaliação irá definir se o local poderá ou não receber um novo Projeto.

CRÉDITO: PMC