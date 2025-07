Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na segunda-feira (30/06), quatro pessoas foram presas durante ações distintas no município de Capão da Canoa.

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na madrugada de segunda, após receberem informações de que indivíduos estariam traficando no bairro Arco-Íris. Durante as buscas, três homens foram detidos em flagrante carregando nove porções de maconha, 18 pedras de crack, além de um aparelho celular e 20 reais em dinheiro.

Já na manhã de segunda-feira, mais um traficante foi preso na cidade, desta vez no bairro Zona Nova. Segundo a BM, o indivíduo foi abordado ao ser flagrado trafegando em motocicleta com o farol desligado. Durante a revista, os Policiais Militares (PMs) encontraram com o sujeito cinco porções de maconha, 15 porções de cocaína, um celular e aproximadamente 370 reais. Além do material apreendido, os brigadianos também recolheram a moto utilizada pelo homem.

Todos os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foram registradas as ocorrências.

Homem foi preso em Capão com dinheiro, celular e 20 porções de drogas.

CRÉDITOS: BM