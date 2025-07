Seis pessoas são presas durante Operação Ponto Final

A Polícia Civil (PC), em parceria com a Brigada Militar (BM), deflagrou na manhã de quarta-feira (2), a Operação Ponto Final. A ação tem como alvo um grupo criminoso responsável por extorsões no município de Osório. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, os indivíduos utilizavam de força física para exigir dinheiro das vítimas.

Após investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Osório e Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva e temporária e bloqueio/indisponibilidade de diversas contas bancárias, as quais eram usadas para movimentação dos valores pelo grupo criminoso. Durante as ações, foram apreendidos diversos objetos, incluindo 11 aparelhos celulares, uma máquina de contagem de cédulas, dois rastreadores, porções de maconha, cartões bancários, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 3.522,00 (três mil quinhentos e vinte e dois reais).

Ao todo, seis pessoas foram detidas, todas em Osório. No bairro Arroio das Pedras, um homem de 30 anos foi detido. Ele possui diversos antecedentes por crimes como: furto, abigeato, receptação, desacato, ameaça, desobediência, posse irregular de arma de fogo, entre outros. Em Capão da Areia, foi preso um indivíduo de 36 anos com passagens por homicídio, lesão corporal, roubo, posse de entorpecentes, etc. No mesmo bairro, uma mulher de 27 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, foi presa.

No bairro Popular, um homem de 27 anos foi detido. O sujeito já tinha passagens por roubo e tráfico. Já no Porto Lacustre, um indivíduo de 39 anos, com antecedentes por homicídio, incêndio, posse irregular de arma de fogo, roubo e receptação, também foi preso. A sexta e última prisão ocorreu no bairro Serramar. O detido trata-se de um homem de 31 anos, com passagens por roubo, estelionato, tráfico de entorpecentes, entre outros crimes.

Todos os detidos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Conforme o delegado Gomes, as investigações seguirão e novas ações como essa não estão descartadas. Ele pede que vítimas da quadrilha procurem a Delegacia da cidade para registrarem Boletim de Ocorrência (BO) e tomem as providências necessárias.

